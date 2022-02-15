15 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Blinken ile Lavrov telefonda görüştü

Son dakika: Blinken ile Lavrov telefonda görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Blinken ile Lavrov telefonda görüştü

Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefonda görüştü. Ukrayna meselesinini ele alnındığı temasta diyalog ve gerginliğin düşürülmesi çağrısı yinelendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA