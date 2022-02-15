Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu! Askerlerimizi kısmen çekme kararı aldık
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin bölgede tansiyonu düşürecek bir açıklamada bulundu. Putin tatbikat yapan askerlerin bölgeden kısmen de olsa çekilmeye başladığını ifade ederken, ABD ve NATO ile füze konuşlandırma sınırları ve şeffaflık konusunda görüşmelere hazır olduğunu belirtti. İşte Ukrayna - Rusya geriliminde son durum...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin tansiyonu düşürecek açıklamalarda bulundu. Putin, "Tatbikat yapan askerlerimiz bölgeden çekiliyor" dedi.
ABD VE NATO İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ
Putin yaptığı açıklamada Moskova'nın ABD ve NATO ile füze konuşlandırma sınırları ve şeffaflık konusunda görüşmelere hazır olduğunu söyledi.
UKRAYNA İŞGALİNİ BİR KEZ DAHA YALANLADI
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinin ardından konuşan Putin, ABD ve NATO'nun Moskova'nın talep ettiği Ukrayna'yı NATO'nun dışında tutma, Rusya sınırları yakınında silah konuşlandırmalarını durdurma ve Doğu Avrupa'daki ittifak güçlerini geri çekme talebini reddettiğini söyledi.
Putin, Rusya'nın Avrupa'da orta menzilli füzelerin konuşlandırılmasının sınırlandırılması, tatbikatların şeffaflığı ve diğer güven artırıcı önlemler konusunda müzakerelere katılmaya hazır olduğunu söyledi ancak Batı'nın Rusya'nın taleplerine kulak vermesi gerektiğini vurguladı. Ukrayna'yı işgal etme planlarını bir kez daha yalanladı.
"YENİ BİR SALDIRI İÇİN HER ŞEY HAZIR"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Rusya, Ukrayna ve çevresinde Soğuk Savaş'tan bu yana görülmemiş bir savaş gücü topladı. Artık yeni bir saldırı için her şey hazır" dedi.
RUSYA'DAN KARIŞIK SİNYALLER GELİYOR
Johnson, Ukrayna'daki durumun ele alındığı Acil Durum Kabine Toplantısının (COBRA) ardından açıklamalarda bulundu.
Ukrayna'da açıkça "diplomatik bir açılımın işaretleri" bulunduğunu ancak, istihbaratın "hala umut verici olmadığını" söyleyen Johnson, Ukrayna sınırı yakınında Rus sahra hastaneleri inşa edildiğine ve daha fazla taburun sınıra yaklaştırıldığına dikkati çekti.
Johnson, bunun "işgale hazırlık" olarak yorumlanabileceği değerlendirmesinde bulunarak, "Şu anda gördüğümüz karışık sinyaller ve özellikle ekonomik yaptırımlar konusunda çok sert ve birlik içinde kalmamız için daha fazla neden var." dedi.
BİLGİ TERÖRÜ ÇIKIŞI
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair medyada yer alan söylentileri "bilgi terörü" olarak nitelendirerek, "Tatbikatları, kimin ne düşündüğüne, nasıl histeri veya gerçek bir bilgi terörü oluşturduğuna bakmadan gerçekleştiriyoruz" dedi.
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