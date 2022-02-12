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Son dakika: Vladimir Putin ile Emmanuel Macron'dan önemli görüşme

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.02.2022 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022
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Son dakika: Vladimir Putin ile Emmanuel Macron’dan önemli görüşme

Son dakika haberi... Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz devam sürerken, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SON DAKİKA: Interfax haber ajansının Kremlin'den aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron bugün 40 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna krizinin ele alındığı görüşmeye dair ayrıntı vermedi.

Rusya'nın geçen yıl Ukrayna yakınlarında asker toplamaya başlamasından bu yana Putin'in Batılı bir liderle yaptığı ilk zirve bu hafta başında Kremlin'de Macron ile gerçekleşti.

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