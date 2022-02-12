Son dakika: Vladimir Putin ile Emmanuel Macron’dan önemli görüşme

Rusya'nın geçen yıl Ukrayna yakınlarında asker toplamaya başlamasından bu yana Putin'in Batılı bir liderle yaptığı ilk zirve bu hafta başında Kremlin'de Macron ile gerçekleşti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN