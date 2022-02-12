Biden ve Putin arasında SON DAKİKA Ukrayna görüşmesi

Kremlin, iki lider arasındaki telefon görüşmesi talebinin ABD Başkanı Biden'ın talep ettiğini duyurmuştu.

ABD yönetimi, Ukrayna'daki zorunlu olmayan diplomatik personelin ülkeyi terk etmesi talimatını vermiş, ayrıca ülkedeki 160 askerini de geri çekme kararı almıştı.