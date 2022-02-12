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Biden ve Putin arasında SON DAKİKA Ukrayna görüşmesi

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2022 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022
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Biden ve Putin arasında SON DAKİKA Ukrayna görüşmesi

Son dakika... Ukrayna ile Rusya arasındaki yüksek gerilim ve savaş ihtimali sürüyor. Bu kritik konu ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

SON DAKİKA: Ukrayna-Rusya krizi ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Beyaz Saray'dan gönderilen basın notuna göre Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesi ABD Doğu saatiyle 11.04'te (TSİ 19.04) başladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın dünkü "Rusya Ukrayna'da işgale her an başlayabilir." açıklamasının ardından gözler bugün Biden ile Putin arasındaki görüşmeye çevrilmişti.

Kremlin, iki lider arasındaki telefon görüşmesi talebinin ABD Başkanı Biden'ın talep ettiğini duyurmuştu.

ABD yönetimi, Ukrayna'daki zorunlu olmayan diplomatik personelin ülkeyi terk etmesi talimatını vermiş, ayrıca ülkedeki 160 askerini de geri çekme kararı almıştı.

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