12 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Beyaz Saray'dan Biden - Putin görüşmesiyle ilgili açıklama

Son dakika: Beyaz Saray'dan Biden - Putin görüşmesiyle ilgili açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.02.2022 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Beyaz Saray’dan Biden - Putin görüşmesiyle ilgili açıklama

Son dakika haberleri... Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa hızlı ve ciddi sonuçları olur.'' denildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesinin sona erdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan gönderilen basın notuna göre Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesi ABD Doğu saatiyle 12.06'da (TSİ 20.06) tamamlandı.

1 saat 2 dakika süren telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'ın yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

ABD yönetimi, Ukrayna'daki zorunlu olmayan diplomatik personelin ülkeyi terk etmesi talimatını vermiş, ayrıca ülkedeki 160 askerini de geri çekme kararı almıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA