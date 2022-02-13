Son dakika: ABD'nin gönderdiği F-22 savaş uçakları BAE'de
Son dakika haberleri... Husilerin son dönemde artan saldırılarının ardından ABD'nin gönderdiği F-22 savaş uçakları Birleşik Arap Emirlikleri'ne ulaştı.
Associated Press'in haberine göre, uçaklar yaklaşık 2 bin ABD askerine ev sahipliği yapan Abu Dabi'deki ez-Zafra Hava Üssü'ne indi.
ABD'li yetkililer uçakların sayısı hakkında bilgi vermezken, ABD Hava Kuvvetleri tarafından yayınlanan bir fotoğrafta, ez-Zafra Hava Üssü'ndeki pistte altı F-22 görülüyor.
ABD Hava Kuvvetlerinden General Greg Guillot, yaptığı açıklamada, uçakların varlığının ortak ülkenin savunmasını destekleyecek ve istikrarsızlaştırıcı taraflara, ABD ve ortaklarının bölgede barış ve istikrarı sağlamaya kararlı olduğunu göstereceğini belirtti.
Söz konusu hava üssündeki ABD güçleri, ABD kuvvetleri Husilerin BAE'ye yönelik saldırılarına karşılık olarak, 2003'teki Irak'ı işgalinden bu yana ilk kez Patriot füzeleri ateşlemişti.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, 8 Şubat'ta ülkesinin bir hafta sonra BAE'ye gelişmiş F-22 savaş uçağı filosu göndereceğini belirtmişti.
McKenzie, "BAE'ye bir hafta sonra gelişmiş F-22 savaş uçaklarından oluşan bir filo göndereceğiz ve hava üstünlüğü sağlayacak dünyanın en iyi savaş uçaklarından biri." ifadelerini kullanmıştı.
Balistik füzelere karşı büyük savunma yeteneklerine sahip olan USS Cole muhribi de gönderdiklerini söyleyen McKenzie, muhribin BAE'nin sularında devriye gezeceğini ve BAE tarafı ile yakın çalışacağını ifade etmişti.
NE OLMUŞTU?
Yemen'deki Husilerin, 17 Ocak'ta BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine silahlı İHA'larla düzenlediği saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Husiler, 24 ve 31 Ocak'ta da BAE'yi hedef alan saldırılar düzenlemiş, hava savunma sistemleri tarafından imha edilen balistik füze ve İHA'lar herhangi bir can kaybına yol açmamıştı.
BAE Savunma Bakanlığı 2 Şubat'ta hava sahasını ihlal eden 3 İHA'nın imha edildiğini duyurmuştu.
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