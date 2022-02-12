Yunanistan'ı telaş sardı! Türkiye'nin İHA üstünlüğüne karşı çare arıyorlar
Son dakika haberleri... Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki (İHA) üstünlüğüne karşı Yunanistan'ın İsrail'de çözüm aradığı ileri sürüldü.
Değerlendirilen sistemlerden birinin Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi (Iron Dome), diğerinin "Drone Dome" olduğu belirtilen habere göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos'un İsrail ziyaretinde bu sistemler hakkında kendisine bilgi verildi.
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