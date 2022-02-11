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ABD'den flaş Ukrayna açıklaması: Rusya her an işgal edebilir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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ABD’den flaş Ukrayna açıklaması: Rusya her an işgal edebilir

Son dakika haberleri... ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi.

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