60 bin arı çalındı! ABD’de kovan hırsızlıkları giderek yaygınlaşıyor

ARI HIRSIZLIĞI YAYGINLAŞIYOR

Ocak 2020'de, California eyaletinde de her biri 50 binden fazla arı barındıran 92 kovanın Yuba şehrindeki çiftlikten çalındığı haberi basında yer almıştı.

Oregon merkezli Pottsy's Pollination and Honey Farm'ın sahibi ve arı uzmanı Mike Potts, son 10 yılda hastalıkların böcekleri öldürmesi nedeniyle arı kovanı hırsızlıklarının daha yaygın hale geldiğini dile getirmişti.

Ağustos 2021'de ise New York'un Long Island bölgesindeki üç çiftlikte özel olarak yetiştirilen ve soğuğa dayanıklı olduğu için "Survivor Stock" diye adlandırılan arıların çalındığı bildirilmişti.

Aynı tarihlerde ABD medyasında iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan kuraklığın arı kolonilerini zayıflattığı, bunun sonucu olarak ülkedeki bal üretiminde azalma beklendiği bilgisi işlenmişti.