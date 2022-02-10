60 bin arı çalındı! ABD'de kovan hırsızlıkları giderek yaygınlaşıyor
ABD'de bir market zincirinden 60 bin civarından arının çalınmasının ardından ülkede kovan hırsızlıkları yaygınlaştı. ABD'deki gıda arzının azalmanın tarım endüstrisi ve çevrecilerde ciddi endişelere neden olduğu vurgulandı.
60 BİN ARIYI ÇALDILAR
Pennsylvania'daki Giant Company adlı market zinciri yaptığı açıklamada, meyve sebze üretiminde verimliliği artırmak için Carlisle bölgesinde besledikleri arılardan yaklaşık 60 bininin çalındığı bilgisini paylaştı.
YEREL GIDA ZİNCİRİNDE ÖNEMLİ BİR HALKA
Açıklamada, ABD'de son zamanlarda azalma gösteren arı popülasyonunun yerel gıda zincirinin önemli bir parçası olduğu ifade edildi.
YÜZDE 45,5 ARI KAYBI
Pennsylvania'da 2021'de arı nüfusunun yüzde 41 azaldığı bildirilirken Nisan 2020 ile 2021 arasında ülkedeki arı kaybının ise yüzde 45,5 olduğuna değinildi.
Ayrıca, ABD'deki gıda arzının yaklaşık üçte birinin tozlaşmaya dayandığı, ülke çapındaki arı popülasyonunda görülen azalmanın tarım endüstrisi ve çevrecilerde ciddi endişelere neden olduğu vurgulandı.
ARI HIRSIZLIĞI YAYGINLAŞIYOR
Ocak 2020'de, California eyaletinde de her biri 50 binden fazla arı barındıran 92 kovanın Yuba şehrindeki çiftlikten çalındığı haberi basında yer almıştı.
Oregon merkezli Pottsy's Pollination and Honey Farm'ın sahibi ve arı uzmanı Mike Potts, son 10 yılda hastalıkların böcekleri öldürmesi nedeniyle arı kovanı hırsızlıklarının daha yaygın hale geldiğini dile getirmişti.
Ağustos 2021'de ise New York'un Long Island bölgesindeki üç çiftlikte özel olarak yetiştirilen ve soğuğa dayanıklı olduğu için "Survivor Stock" diye adlandırılan arıların çalındığı bildirilmişti.
Aynı tarihlerde ABD medyasında iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan kuraklığın arı kolonilerini zayıflattığı, bunun sonucu olarak ülkedeki bal üretiminde azalma beklendiği bilgisi işlenmişti.
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