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Kritik zirvenin ardından Macron'dan flaş Rusya açıklaması: Gerilim daha fazla tırmandırılmayacak! Görüntüler alay konusu oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Kritik zirvenin ardından Macron’dan flaş Rusya açıklaması: Gerilim daha fazla tırmandırılmayacak! Görüntüler alay konusu oldu

Son dakika haberine göre dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüşmeye ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Macron "Putin'le görüşmemden şu sonucu çıkardım, Ukrayna'da gerilim daha fazla tırmandırılmayacak." dedi.

Dün Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen Putin - Macron zirvesinin yankıları sürüyor. Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulmak için Moskova'ya gelen Macron Rus mevkidaşı ile 'mesafeli' bir görüşme gerçekleştirmiş görüşmeye 'uzun masa' damgasını vurmuştu. Pek çok yabancı gazetenin ti'ye aldığı görüntüler sosyal medyada da günün konusu olmuştu. New York Post gazetesinin 'Senin tarafında hava nasıl?' sözleri ile ti'ye aldığı görüşme ile ilgili Macron'dan yeni açıklamalar geldi.

Macron "Putin'le görüşmemden şu sonucu çıkardım, Ukrayna'da gerilim daha fazla tırmandırılmayacak" dedi.

Macron, Ukrayna lideriyle görüşmek üzere Kiev'e geldiğinde gazetecilere verdiği demeçte, bölgedeki tansiyon ile ilgili 'Herhangi bir tırmanma olmayacağını anladım' dedi.

GÖRÜNTÜLER ALAY KONUSU OLDU
Kremlin Sarayı'nda bir araya gelen iki liderin oturduğu masadan, Putin'in rahat ve alaycı tavırlarına kadar birçok detay, dünya basınının dikkatini çekmişti.

Macron'u elleri cebinde karşılayan Putin, daha önceki görüşmelerin aksine Macron'u oldukça uzun bir masanın diğer ucuna oturtmuştu.

Tavırlarıyla Macron'u küçük düşürdüğü söylenen Putin, görüşme sonunda ise Macron'u arkada bırakıp önden salonu terk etmesiyle oldukça konuşulmuştu.

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