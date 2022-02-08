Kritik zirvenin ardından Macron’dan flaş Rusya açıklaması: Gerilim daha fazla tırmandırılmayacak! Görüntüler alay konusu oldu

Dün Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen Putin - Macron zirvesinin yankıları sürüyor. Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulmak için Moskova'ya gelen Macron Rus mevkidaşı ile 'mesafeli' bir görüşme gerçekleştirmiş görüşmeye 'uzun masa' damgasını vurmuştu. Pek çok yabancı gazetenin ti'ye aldığı görüntüler sosyal medyada da günün konusu olmuştu. New York Post gazetesinin 'Senin tarafında hava nasıl?' sözleri ile ti'ye aldığı görüşme ile ilgili Macron'dan yeni açıklamalar geldi.