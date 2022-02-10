Son dakika: İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya’ya parmak salladı!

İngiltere'ye Polonya'ya asker gönderdiği için teşekkür eden Morawiecki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siyasi hedefinin NATO'yu dağıtmak olduğunu belirterek, "Bu nedenle ne kadar birlik içinde olduğumuzu, ittifakın (NATO) ne kadar uyumlu olduğunu gösterme konusunda çok kararlı olmalıyız." dedi.

Almanya yönetimine seslenen Morawiecki, "Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın bir şantaj olarak kullanılmaması gerektiğini bir an önce duyurmalısınız." diye konuştu.