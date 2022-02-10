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Pakistan Başbakanı İmran Han'dan ABD'ye eleştiri: Net olmadıkları için başarısız oldular

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.02.2022
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Pakistan Başbakanı İmran Han’dan ABD’ye eleştiri: Net olmadıkları için başarısız oldular

Pakistan Başbakanı İmran Han, "ABD'nin Afganistan'daki hedefi net olmadığı için başarısızlıkla karşılaştı" dedi. Çin ile yakınlaşma mesajı veren Han, Çin ve Pakistan'ın zor zamanlarda birbirlerini yanında durduğuna, bu ilişkinin zamanla halkların dostluğuna dönüştüğünü açıkladı.

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