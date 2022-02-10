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Rusya'dan NATO'ya açık mesaj! "Eğer gerginlik istemiyorsanız size 4 madde"

Dünyanın Avrupa'nın doğusundaki Rusya-Ukrayna krizine odaklandığı günlerde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun hamlelerinin ardından Rusya'nın taleplerini açıkladı. Rusya, 'Donbass bölgesinde bir savaş istenmiyorsa' başlıklı 4 maddesini belirledi.

Giriş Tarihi: 10.02.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 10:00
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Rusya’dan NATO’ya açık mesaj! Eğer gerginlik istemiyorsanız size 4 madde

Rusya-Ukrayna arasındaki kriz her geçen gün artmaya devam ediyor. NATO ve ABD bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken hamlelerini de sürdürüyor. Rusya ise karşı ataklara karşı gerginliğin artmaması için gereken 4 maddeyi açıkladı. İşte Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın açıklamaları.

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Rusya’dan NATO’ya açık mesaj! Eğer gerginlik istemiyorsanız size 4 madde

Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova sınırdaki gerilimin azaltılması için Batılı ülkelere ve NATO'ya Rusya'nın şartlarını öne sürdü.

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Rusya’dan NATO’ya açık mesaj! Eğer gerginlik istemiyorsanız size 4 madde

Sınırdaki gerilimin azalması için Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah yardımlarını kesmesini ve yabancı askerlerin Ukrayna'dan çıkması gerektiğini belirten Zaharova, NATO'nun da bölgede tatbikatlardan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

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Rusya’dan NATO’ya açık mesaj! Eğer gerginlik istemiyorsanız size 4 madde

Zaharova, "Batılı ortaklarımızın bu kadar çok dillendirdiği Ukrayna çevresindeki gerilimin çok hızlı bir şekilde azaltmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz'' diyerek Rusya'nın şartlarını öne sürdü.

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Rusya’dan NATO’ya açık mesaj! Eğer gerginlik istemiyorsanız size 4 madde

İŞTE O 4 MADDE

Ukrayna'ya silah sevkiyatları durdurulmalı.