10 Şubat 2022, Perşembe
Rusya'dan NATO'ya açık mesaj! "Eğer gerginlik istemiyorsanız size 4 madde"
Dünyanın Avrupa'nın doğusundaki Rusya-Ukrayna krizine odaklandığı günlerde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun hamlelerinin ardından Rusya'nın taleplerini açıkladı. Rusya, 'Donbass bölgesinde bir savaş istenmiyorsa' başlıklı 4 maddesini belirledi.
Giriş Tarihi: 10.02.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 10:00
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