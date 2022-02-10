Rusya'dan NATO'ya açık mesaj! "Eğer gerginlik istemiyorsanız size 4 madde"

Rusya-Ukrayna arasındaki kriz her geçen gün artmaya devam ediyor. NATO ve ABD bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken hamlelerini de sürdürüyor. Rusya ise karşı ataklara karşı gerginliğin artmaması için gereken 4 maddeyi açıkladı. İşte Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın açıklamaları.