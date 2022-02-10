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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen. ABD askerleri ülkede konuşlanabilir

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen. ABD askerleri ülkede konuşlanabilir

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, iki ülke arasında yapılacak bir anlaşma neticesinde ABD askerlerinin ülke topraklarına konuşlandırılmasına izin vereceklerini açıkladı.

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