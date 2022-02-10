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Fransa'dan nükleer santral kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.02.2022
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Fransa’dan nükleer santral kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 nükleer santral inşa edeceklerini söyledi. Fransa, 18 nükleer santralde faaliyette olan 56 reaktör ile elektriğin yaklaşık yüzde 70'ini nükleer enerjiden sağlıyor.

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