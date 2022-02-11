ABD’den 13,9 milyar dolarlık F-15 savaş uçağı satışına onay

ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'ya tahmini değeri 13,9 milyar dolar olan F-15ID savaş uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.