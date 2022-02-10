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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye silahlı suikast girişimi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.02.2022
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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’ye silahlı suikast girişimi!

Libya Başbakanı Abdulhamid el-Dibeybe'nin, aracına yönelik silahlı saldırıdan yara almadığı belirtildi. Saldırganların kaçtığı ve kimliklerine ilişkin henüz bilgi bulunmadığı belirtilirken, Libya Başsavcısının da olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

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