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ABD’de alarm! Çok sayıda okul tahliye edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.02.2022
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ABD’de alarm! Çok sayıda okul tahliye edildi

Son dakika haberleri... Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington DC’de acil durum! Çok sayıda okulun bomba ihbarı üzerine tahliye edildiği bildirildi.

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