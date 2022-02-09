İngiltere'den PKK'ya özel imtiyaz! Terör yuvasını parlamentonun dibine kurdular
Avrupa'nın terör örgütü PKK'ya tanıdığı imtiyaz İngiltere'de boyut atladı. Örgütün Suriye uzantısı SDG, Londra'da temsilcilik açtı. Üstelik terör yuvası, parlamentoya 1 kilometre mesafede. İngiltere hükümetinin örgütün uzantısına nasıl izin verdiği merak edilirken temsilciliğe öncülük eden Massound Kasso'nun 2018'de Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girmeye çalıştığı ancak sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığının belirlenmesiyle sınır dışı edildiği ortaya çıktı.
Geçtiğimiz ay İngiltere Londra'da, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyasi kanadı Suriye Demokratik Meclisi'ne ait "Suriye Demokratik Yönetimi Meclisi Birleşik Krallık Temsilciliği" İngiltere Parlamentosuna bir kilometre uzaklıkta kuruldu.
İngiliz vatandaşı Suriye uyruklu olan Massound Kasso ve Mohammed Mustafa isimli iki isim tarafından kurulan temsilciliğe nasıl izin verildiği düşündürdü.
TÜRKİYE SINIR DIŞI ETTİ
Massound Kasso, 2018 yılı Ağustos ayında Şırnak Habur Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştı. Sosyal medya hesabından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Kasso, bunun üzerine ülkeye alınmadan sınır dışı edildi.
PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne ait SDM temsilciliğinin İngiltere Parlamentosu'na yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kurulduğu göz önüne alındığında, PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan İngiltere hükümetinin buna nasıl izin verdiği ise merak konusu oldu. Terör örgütüne destek verilmesi ve faaliyetlerine izin verilmesinin ileride İngiltere ve diğer ülkeleri de zor duruma sokacağı tahmin ediliyor.
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