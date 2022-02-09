İngiltere’den PKK’ya özel imtiyaz! Terör yuvasını parlamentonun dibine kurdular

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne ait SDM temsilciliğinin İngiltere Parlamentosu'na yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kurulduğu göz önüne alındığında, PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan İngiltere hükümetinin buna nasıl izin verdiği ise merak konusu oldu. Terör örgütüne destek verilmesi ve faaliyetlerine izin verilmesinin ileride İngiltere ve diğer ülkeleri de zor duruma sokacağı tahmin ediliyor.

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