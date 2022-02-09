Suriye ve İsrail arasında savaş sesleri! Uçaksavar füzeli saldırı karşılıksız kalmadı! Jetler füze bataryalarını vurdu
İsrail ve Suriye arasında gün gece yaşananlar, dünya medyasında büyük yankı uyandırdı. Suriye'den İsrail'e fırlatılan uçaksavar füzesi, havada imha edildi. İsrail saldırıyı karşılıksız bırakmadı ve Şam yakınlarındaki füze bataryaları jetler tarafından vuruldu. Gözlerin yakından takip ettiği Suriye İsrail geriliminde, Suriyeli askerlerden ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
Gece yarısı çalan sirenleri patlama takip etti, yalnızca 25 dakika sonra İsrail savaş uçakları Suriye'deki füze bataryalarını vurdu. Uluslararası haber ajanslarının 02.34'te 'acil' koduyla duyurduğu saldırıda en az bir Suriye askerinin öldüğü bildiriliyor.
İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki Um el Fahim'de roket uyarı sirenlerinin duyulmasının hemen ardından misilleme gerçekleştirildiğini açıkladı. Suriye tarafından ateşlenen uçaksavar füzesi havada imha edilirken, İsrail'in bazı bölgeleri ve Filistin toprağı Batı Şeria'da sirenlerin çalmasına yol açtı.
Hemen ardından İsrail'in yanıtı geldi, savaş uçakları başkent Şam yakınlarındaki füze bataryalarını ve radarları vurdu. Suriye resmi televizyonu, İsrail jetlerinin Lübnan hava sahasından saldırılarını gerçekleştirdiğini duyurdu.
İşgal altında tutulan Golan Tepeleri'nden de Suriye'ye doğru karadan karaya füzeler fırlatıldı. Şam yönetimi, söz konusu füzelerin bazılarının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildiriyor.
İsrail saldırılarında bir asker hayatını kaybetti, dört asker yaralandı. İsrail ordu sözcüsü saldırıya ilişkin yorum yapmayı reddetti.
Suriye tarafında ise bir hava savunma füzesinin şarapnel parçaları Şam şakınlarındaki Kudsaya'da bir eve düştü, şans eseri kimse yaralanmadı.
Jerusalem Post gazetesi, 2022 yılının ikinci hava saldırısının gerçekleştiğini ve geçen hafta yine Şam yakınlarındaki El Kuteyfe rejime ait hedeflerin vurulduğunu hatırlatıyor. Jerusalem Post ayrıca, son haftalarda İran'dan Suriye'ye silah taşıyan kargo uçaklarında artış olduğunu da vurguluyor.
TARİH: 28 ARALIK 2021
Geçen hafta İran'a ait Parnia adlı kargo gemisi ise Akdeniz kıyısındaki Lazkiye'ye demirledi. İsrail ordusu, 28 Aralık 2021 tarihinde Lazkiye'deki limanı gece yarısı hava saldırılarıyla vurmuştu.
İsrail jetleri, Akdeniz üzerindeyken Lazkiye'ye çok sayıda füze ateşledi. Limandaki konteyner bölümü vuruldu, dikkate değer maddi hasar oluştu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, liman bölgesinde arka arkaya patlamaların yaşandığı ve alevlerin gökyüzüne doğru yükseldiği görüldü.
İngiltere'nin başkenti Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, savaşın başlamasından bu yana tesise yapılan ilk saldırının bir dizi patlamayı tetiklediğini duyurdu.
70 KİLOMETRE ÖTEDEN DUYULDU
El Ekbariye, şiddetli patlamaların Lazkiye'ye 70 kilometre uzaklıktaki Tartus'tan bile duyulduğunu bildirdi. Tartus'ta Suriye savaşının kaderini değiştiren Rusya'nın deniz üssü bulunuyor.
Aralık 2021'de İsrail'in Suriye'yi hedef alan üç ayrı bombardımana giriştiği biliniyor.
Jerusalem Post gazetesi, jetlerin yılın son günlerinde bombardımana tuttuğu Lazkiye'nin Rusya'nın Suriye'deki kalesi olduğunu, Akdeniz kıyısındaki kentin hemen yanında Hımeymim Hava Üssü'nün yer aldığını belirtiyor.
Jerusalem Post ayrıca, 2018 yılında İsrail füzelerini düşürmek için harekete geçen Suriye hava savunma sistemlerinin bir Rus savaş uçağını Lazkiye yakınlarında vurduğunu ve 14 Rus askerinin öldüğünü hatırlatıyor. Moskova, söz konusu olayda Tel Aviv'i suçlamıştı.
NADİREN YORUM YAPTILAR
İsrail, resmi olarak savaş halinde olduğu kuzey komşusuna gerçekleştirdiği bireysel saldırılar hakkında nadiren yorumda bulunurken, 2011'den bu yana yüzlerce saldırıyı doğruladı.
Suriye'de iç savaşın başladığı Mart 2011'den bu yana özellikle İran destekli Hizbullah milislerini hedef alan İsrail, onlarca hava saldırısı gerçekleştirdi. Savaş uçakları, 2020'de yaklaşık 50 kez Suriye'ye füze fırlattı.
EN ÖLÜMCÜL SALDIRI
İsrail'in en ölümcül saldırısı ise, 12 Ocak 2021 gecesi gerçekleşti. Savaş uçaklarının bombardımanında 57 rejim askeri ve Hizbullah militanı öldürüldü.
İsrail, İran'ın Suriye'deki askeri tesislerini hedef aldı ve Tahran'ın nükleer programına karşı bir sabotaj kampanyası yürüttü. İsrail ordusu, baş düşmanı İran'ın kapılarına dayanmasını önlemek amacıyla, yürüttüğü operasyonları defalarca savundu. İsrail'in askeri istihbarat başkanı Tümgeneral Aharon Haliva, İran'ı Ortadoğu'da 'yıkım ve terörü teşvik etmeye devam etmekle' suçladı.
Tahran, 10 yıldır devam eden çatışmalarda Suriye hükümetinin kilit destekçilerinden biri haline geldi. Ülke, Lübnan'ın güçlü Hizbullah grubu başta olmak üzere bir dizi Suriyeli ve yabancı milis grubunu finanse ediyor, silahlandırıyor ve komuta ediyor. Suriye'deki çatışma, 2011'de başladığından bu yana yaklaşık 500 bin kişinin hayatına mal oldu.
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