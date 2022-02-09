Suriye ve İsrail arasında savaş sesleri! Uçaksavar füzeli saldırı karşılıksız kalmadı! Jetler füze bataryalarını vurdu

70 KİLOMETRE ÖTEDEN DUYULDU

El Ekbariye, şiddetli patlamaların Lazkiye'ye 70 kilometre uzaklıktaki Tartus'tan bile duyulduğunu bildirdi. Tartus'ta Suriye savaşının kaderini değiştiren Rusya'nın deniz üssü bulunuyor.

Aralık 2021'de İsrail'in Suriye'yi hedef alan üç ayrı bombardımana giriştiği biliniyor.

Jerusalem Post gazetesi, jetlerin yılın son günlerinde bombardımana tuttuğu Lazkiye'nin Rusya'nın Suriye'deki kalesi olduğunu, Akdeniz kıyısındaki kentin hemen yanında Hımeymim Hava Üssü'nün yer aldığını belirtiyor.

Jerusalem Post ayrıca, 2018 yılında İsrail füzelerini düşürmek için harekete geçen Suriye hava savunma sistemlerinin bir Rus savaş uçağını Lazkiye yakınlarında vurduğunu ve 14 Rus askerinin öldüğünü hatırlatıyor. Moskova, söz konusu olayda Tel Aviv'i suçlamıştı.

NADİREN YORUM YAPTILAR

İsrail, resmi olarak savaş halinde olduğu kuzey komşusuna gerçekleştirdiği bireysel saldırılar hakkında nadiren yorumda bulunurken, 2011'den bu yana yüzlerce saldırıyı doğruladı.

Suriye'de iç savaşın başladığı Mart 2011'den bu yana özellikle İran destekli Hizbullah milislerini hedef alan İsrail, onlarca hava saldırısı gerçekleştirdi. Savaş uçakları, 2020'de yaklaşık 50 kez Suriye'ye füze fırlattı.

EN ÖLÜMCÜL SALDIRI

İsrail'in en ölümcül saldırısı ise, 12 Ocak 2021 gecesi gerçekleşti. Savaş uçaklarının bombardımanında 57 rejim askeri ve Hizbullah militanı öldürüldü.

İsrail, İran'ın Suriye'deki askeri tesislerini hedef aldı ve Tahran'ın nükleer programına karşı bir sabotaj kampanyası yürüttü. İsrail ordusu, baş düşmanı İran'ın kapılarına dayanmasını önlemek amacıyla, yürüttüğü operasyonları defalarca savundu. İsrail'in askeri istihbarat başkanı Tümgeneral Aharon Haliva, İran'ı Ortadoğu'da 'yıkım ve terörü teşvik etmeye devam etmekle' suçladı.

Tahran, 10 yıldır devam eden çatışmalarda Suriye hükümetinin kilit destekçilerinden biri haline geldi. Ülke, Lübnan'ın güçlü Hizbullah grubu başta olmak üzere bir dizi Suriyeli ve yabancı milis grubunu finanse ediyor, silahlandırıyor ve komuta ediyor. Suriye'deki çatışma, 2011'de başladığından bu yana yaklaşık 500 bin kişinin hayatına mal oldu.