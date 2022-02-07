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ABD'de koronavirüs salgını | Ölenlerin sayısı 902 bini aştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.02.2022
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ABD’de koronavirüs salgını | Ölenlerin sayısı 902 bini aştı

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 373 artarak 902 bin 639'a çıktı. California, 8 milyon 627 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 416 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 653 bini aşkın vakayla Florida izledi.

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