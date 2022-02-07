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Yunan medyasının Türkiye hazımsızlığı: ABD bizden sonra Mısır'ı da sattı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.02.2022
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Yunan medyasının Türkiye hazımsızlığı: ABD bizden sonra Mısır’ı da sattı

Yunan basınında çıkan haberde ABD'nin Mısır ile imzalayacağı 130 milyon dolarlık askeri yardım anlaşmasını geri çekeceği iddialarına tepki gösterdi. Haberde Biden yönetiminin Türkiye'nin çıkarları için kendilerinden sonra 'Mısır'ı da sattığına" yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerince Joe Biden yönetiminin Mısır'a 130 milyon dolarlık askeri yardımı geri çekeceği iddialarında bulunmasının ardından ABD basınında yer alan haberlere göre, söz konusu ret kararının gerekçesi olarak ise Mısır'daki insan hakları uygulamalarına ilişkin kaygılar gösterildi.

ABD MISIR'I DA SATIYOR

Gelen son gelişmeler Yunan basınından büyük yankı uyandırırken News Break isimli haber sitesinde, 'ABD'nin Mısır'ı da sattığı' vurgulandı. Biden hükümetinin her alanda 'Türkiye'nin önüne kırmızı halı serdiğinin' ifade edildiği haberde, "Yunanistan'a yaptıklarına benzer bir ihanet" denildi.

Yunan basını ABD'nin Yunanistan'ın çıkarları doğrultusunda faaliyete geçireceği ancak vazgeçtiği EastMed projesine de vurgu yaptı. "Yine de kendilerine güvenenlere ihanet etmekte hiçbir sakınca görmezler." ifadelerine yer verildi.

EASTMED PROJESİ NEDİR?

Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla, Türkiye bypass edilerek İsrail'den Kıbrıs'a ve Avrupa'ya doğal gaz tedarik yolu oluşturulması projesi yürütülüyordu. ABD; Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'in oluşturduğu konsorsiyum tarafından gündeme getirilen EastMed projesine desteğini geri çekti.

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