07 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan panikte: Çok fazla İHA'ları var, F-16 ve Rafale'lar da çare değil

Yunanistan panikte: Çok fazla İHA'ları var, F-16 ve Rafale'lar da çare değil

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.02.2022
ABONE OL
Yunanistan panikte: Çok fazla İHA’ları var, F-16 ve Rafale’lar da çare değil

Türkiye'nin Bayraktar TB-2, ANKA S ve AKINCI ile bölgedeki İHA hakimiyetini çeşitlendirdiğini belirten Yunan basını, bu İHA'larla Rafale veya F-16 kullanarak baş etmenin çok maliyetli olacağı vurgulandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA