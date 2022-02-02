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Banyoda vahşet! Polis ekipleri baskında korkunç manzarayla karşılaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.02.2022
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Banyoda vahşet! Polis ekipleri baskında korkunç manzarayla karşılaştı

Son dakika haberine göre: 19 yaşındaki genç kadının, birkaç hafta önce tanıştığı adam tarafından vahşice katledildiği öne sürüldü. Polis daireye yaptığı baskında korkunç bir manzarayla karşılaştı.

19 yaşındaki Aminah Hayat'ın cesedinden geriye kalanların, Pazar günü Avustralya'nın başkenti Sidney'in batısındaki Kuzey Parramatta'da çiftin beraber yaşadığı dairenin küvetinde bulunduğu iddia edildi.

Banyoda vahşet! Polis ekipleri baskında korkunç manzarayla karşılaştı

Endişeli akrabaların alarm vermesinin ardından Pazar günü Kuzey Parramatta'daki daireye polis girdi. Çiftin haftalık 320 dolara kiraladıkları iki yatak odalı dairelerindeki somon pembesi banyosunda, iddiaya göre polis Hayat'ın kalıntılarını asit banyosunda erimiş halde buldu.

Banyoda vahşet! Polis ekipleri baskında korkunç manzarayla karşılaştı

Daily Mail Australia tarafından Salı günü ilk kez görüntülenen çiftin, Hayat'ın korkunç ölümünden sadece haftalar önce evlendikleri aktarıldı. Mahkeme belgeleri, Hayat'ın bulunmadan önce bir günden fazla bir süre küvette kalmış olabileceğini ortaya çıkardı.

Banyoda vahşet! Polis ekipleri baskında korkunç manzarayla karşılaştı

KATİL ZANLISI 'PERİŞAN HALE GELDİ'
Dedektifler, kamyonetiyle olay yerinden kaçarken görülen 20 yaşındaki Zafar için insan avı başlattı. Daha sonra Pazartesi günü polise teslim olan Zafar, cinayetle suçlandı. Zafar'ın avukatı Mohamad Sakr Salı günü müvekkilinin adına mahkemeye çıktı ve katil zanlısının parmaklıklar ardındaki ilk gecesinde 'perişan hale geldiğini' söyledi.

Banyoda vahşet! Polis ekipleri baskında korkunç manzarayla karşılaştı

Hayat'ın kuaförü Sadia Ali, Daily Mail Australia'ya trajediden dolayı çok üzüldüğünü belirterek "Bu korkunç bir haber. O çok güzel bir ruhtu" dedi. Yerel halk, Hayat'ı ideal bir komşu olarak tarif etti.

Banyoda vahşet! Polis ekipleri baskında korkunç manzarayla karşılaştı

Kapı komşusu Ali Safari, çifti sosyal medya fotoğraflarından teşhis etti ve Hayat'ın 'çok mutlu göründüğünü' söyleyerek şunu ekledi: 'Her zaman müzik çalardı. Sessizdi, onunla hiç konuşmadım.'

Banyoda vahşet! Polis ekipleri baskında korkunç manzarayla karşılaştı

Avukat Sakr, müvekkilini karakola geldiği için övdü ve "Karakola gitmekle doğru olanı yaptı" dedi. Sanık avukatı, Aminah Hayat'la Zafar'la evli mi yoksa sadece erkek arkadaşı mı olduğunu belirtmedi ve sadece 'onunla ilişki yaşayan biri' ifadesini kullandı.

Banyoda vahşet! Polis ekipleri baskında korkunç manzarayla karşılaştı

Pazartesi günü polis, Zafar olduğu iddia edilen bir adamın, Hayat'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya yardımcı olabileceği umuduyla, koyu renkli sakalı ve güneş gözlüğü takan birisinin damperli kamyon kullandığı güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Banyoda vahşet! Polis ekipleri baskında korkunç manzarayla karşılaştı

Polis açıklamasına uyan bir kamyon daha sonra Sidney'in güneybatısındaki Greenacre'deki bir Bunnings'te bulundu ve adli tıp testlerinden geçmek üzere dedektifler tarafından ele geçirildi. Zafar, kısa süre sonra karakola geldi.

Banyoda vahşet! Polis ekipleri baskında korkunç manzarayla karşılaştı

Parramatta Polis Bölge Komutanı Julie Boon, polisin cesedi birinci kattaki dairenin banyosunda, kimyasallarla birlikte bulduğunu açıkladı ve şöyle devam etti: Memurlar daire zorla girdi ve banyoda bir kadın cesedi buldular. Dairenin banyosunda kimyasallar bulunduğunu doğrulayabilirim ancak ne olduklarını teyit edemem."

Banyoda vahşet! Polis ekipleri baskında korkunç manzarayla karşılaştı

Olay yerine gelen polis için karşılaştıkları manzara çok zorlayıcıydı. Dairede kimyasal madde bulduklarında geri çekildiler ve diğer birimleri aradılar." Zafar, Nisan ayında tekrar hakim karşısına çıkacak.

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