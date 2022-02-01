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DSÖ'den Kovid-19 uyarısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.02.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
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DSÖ’den Kovid-19 uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'a karşı herhangi bir ülkenin "teslim olması ya da zafer ilan etmesi" için çok erken olduğunu bildirdi.

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