Fransa’da İslamofobi yine hortladı! Saldırılar peş peşe geldi

Açıklamada, bu tür programların Müslümanları sorun gibi gösteren medya mekanizmaları olduğu ifade edilerek, "devlet İslamofobisinden" güç alan bu tür programlarda teşhir edilmelerine rağmen, Müslümanlara ait bu yerlere polis koruması sağlanmadığı vurgulandı.

CENAZE EVİNİN ÖNÜNE DOMUZ KAFASI VE DERİSİ BIRAKILDI

Diğer yandan, ülkenin güneybatısındaki Toulouse kentinde, içinde Müslümanlara ait bir cenaze evi de bulunan dükkanların olduğu merkezin önündeki bir trafik levhasına iç organları çıkarılmış yabani domuz kafası ve derisi asıldı.

Müslümanlara ait cenaze evinin işletmecisi Djamel Sekkak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, durumu polise şikayet ettiğini belirtti.

Bölgeye 6 yıl önce yerleştiğini, 3. kez İslamofobik saldırıların hedefi olduğunu ifade eden Sekkak, çocukları için endişelendiğini, Fransa'da Müslümanların durumunun giderek kötüleştiğini kaydetti.

Bölgesel Müslüman Konseyi Sözcüsü Abdellatif Mellouki de yerel medyaya yaptığı açıklamada, Toulouse gibi çok kültürlü bir kentte Müslümanlara yönelik nefretin, reddetmenin yayılmasını istemediklerini söyledi.

Mellouki, azınlık gruplara ait olsa da Fransa'da bu tür eylemlerin giderek artmaya başladığını dile getirdi.