İslamofobi Avrupa’da devlet politikası haline geldi! Adım adım yasaklar uygulanıyor

-Avusturya: Temmuz 2020'de, ülkedeki Müslümanlara ait kuruluşları "fişlemek" için "dokümantasyon merkezi" kuruldu.

-Almanya: Türk asıllı hâkim, bir yargılama sırasında başörtüsü taktığı için görevinden uzaklaştırıldı.

-Belçika: Anayasa Mahkemesi, Haziran 2020'de, "tarafsızlık" adı altında yüksek öğretim kurumlarında başörtüsü başta olmak üzere siyasi ve dini sembollerin yasaklanmasının hukuka uygun olduğu yönünde hüküm verdi.