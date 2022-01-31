Kuzey Kore’den geri adım yok! Yeni füze denemesi! İşte o görüntüler

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, füzelerin, Kuzey Kore'nin Jagang bölgesinden, Japon Denizi yönüne doğru yerel saatle 07.52'de fırlatıldığını teyit etmişti.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) ise denemeye ilişkin yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'yi kınadıklarını ve "istikrar bozucu faaliyetlerden" sakınmaları çağrısı yapmıştı.

Açıklamada, "Bu vaka ABD personeline, bölgeye ve müttefiklerine doğrudan bir tehdit oluşturmadığını değerlendirsek de durumu gözlemlemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullanılmıştı.

Topladığı Ulusal Güvenlik Konseyinde bir konuşma yapan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, "Kore Yarımadası'nın barış ve istikrarını tehlikeye atan denemeyi" kınadıklarını söylemişti.