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Avustralya'nın en büyük savaş gemisi arızalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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Avustralya’nın en büyük savaş gemisi arızalandı

Tonga'ya yardım götüren Avustralya'nın en büyük savaş gemisi HMAS Adelaide arızalandı. Avustralya Savunma Bakanlığı, basında çıkan "yedek güç kaynağı da bozuldu" iddialarına cevap verdi.

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