Cheslie Kryst kimdir? ABD’li eski güzellik kraliçesi Cheslie Kryst neden öldü?

Manhattan şehir merkezindeki 60 katlı lüks gökdelenin 9'uncu katında dairesi bulunan Cheslie Kryst, tüm komşulara açık olan 29'uncu kattaki terasta görüldü ve ardından gökdelenden atladı.

Polis, Kryst'in dairesinde, her şeyi annesine bırakmak istediğini yazan bir not buldu. Ancak notta intihar eylemine dair hiçbir açıklama yoktu.