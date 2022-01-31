Cheslie Kryst kimdir? ABD'li eski güzellik kraliçesi Cheslie Kryst neden öldü?
Cheslie Kryst kimdir? 2019 ABD Güzellik Kraliçesi Cheslie Kryst, bir gökdelenin 29. katından atlayarak intihar etti. Cheslie Kryst'ın sır dolu ölümü de araştırılan konulardan birisi oldu. ABD'de düzenlenen ulusal güzellik yarışmasında Miss USA seçilen Kryst'ın ölümünde ilginç detaylar yer alıyor. Polis, Kryst'in dairesinde, her şeyi annesine bırakmak istediğini yazan bir not buldu. Ancak notta intihar eylemine dair hiçbir açıklama yoktu.
Cheslie Kryst kimdir, neden öldü? 2019 ABD Güzellik Kraliçesi, 60 katlı bir gökdelenin 29. katından atlayarak intihar etti. Kryst, sosyal ve ceza adaleti reformu hakkında konuşmak için sosyal medya platformlarında aktifti. Peki; Cheslie Kryst kimdir?
CHESLIE KRYST KİMDİR?
Cheslie Corrinne Kryst 1991'de dünyaya geldi. ABD'de düzenlenen ulusal güzellik yarışmasında Miss USA seçilmiştir. Aynı zamanda lisanslı bir avukattır ve 2019 yılından beri Extra isimli magazin dergisinde muhabirlik yapmaktaydı.
Eski ABD Güzeli Cheslie Kryst, sosyal medya hesabından "Bugün size huzur ve barış getirsin" paylaşımını yaptıktan sonra yaşadığı gökdelenden atlayarak hayatını kaybetti.
30 yaşındaki Kryst avukattı ve ayrıca Extra adlı eğlence programında muhabir olarak çalışıyordu. 2019'da Miss USA güzellik yarışmasını kazanan Kryst, sosyal ve ceza adaleti reformu hakkında konuşmak için platformunu kullanıyordu.
Manhattan şehir merkezindeki 60 katlı lüks gökdelenin 9'uncu katında dairesi bulunan Cheslie Kryst, tüm komşulara açık olan 29'uncu kattaki terasta görüldü ve ardından gökdelenden atladı.
Polis, Kryst'in dairesinde, her şeyi annesine bırakmak istediğini yazan bir not buldu. Ancak notta intihar eylemine dair hiçbir açıklama yoktu.
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- Cheslie Kryst kimdir? ABD'li eski güzellik kraliçesi Cheslie Kryst neden öldü?
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