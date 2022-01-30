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Joe Biden için "Deccal" diyen Scott Merryman gözaltına alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.01.2022 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022
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Joe Biden için Deccal diyen Scott Merryman gözaltına alındı

ABD'nin Kansas eyaletinden başkent Washington'a seyahat eden Scott Merryman adındaki bir kişi, Başkan Joe Biden için sarf ettiği tehditlerden dolayı gözaltına alındı. Merryman, Joe Biden'a "Deccal" benzetmesi yaptığı bildirildi.

Mahkeme dosyasında, Scott Merryman adlı Kansaslı bir kişinin, "Tanrı'nın kendisinden, Washington'a gitmesini ve 'ulusun kalbindeki yılanın başını kesmesini' istediğini" söylediği belirtildi.

BIDEN'A "DECCAL" BENZETMESİ

Merryman'in, sosyal medya hesabında da Biden'ı "Deccal" olarak niteleyerek, "Ölümcül bir kafa yarası alacak. O darbeyi İsa'nın adına vuracağım" şeklinde ifadeler paylaştığı kaydedildi.

Gizli servis tarafından Washington'da gözaltına alınan Merryman'in, silah taşımadığı, ancak üzerinden birkaç mermi ve tespit dürbünü çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Scott Merryman'in, "Başkanı tehdit etmek" suçlamasıyla yarın hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

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