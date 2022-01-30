Son dakika: Fransa’da 24 saatte 250 bine yakın Kovid-19 vakası

Ülkede son 7 günde ortalama günlük vaka sayısı 337 bin 949'a, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 33,3'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 641'i yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 536 kişinin tedavisine devam ediliyor.