Son dakika: Fransa'da 24 saatte 250 bine yakın Kovid-19 vakası
Son dakika haberleri... Avrupa'nın en büyük ülkelerinden Fransa'da Kovid-19'la mücadele devam ediyor. Kovid-19 salgınında son 24 saatte 249 bin 448 vaka kaydedildi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 127 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 130 bin 583'e çıktı.
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