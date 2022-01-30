31 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Fransa'da 24 saatte 250 bine yakın Kovid-19 vakası

Son dakika: Fransa'da 24 saatte 250 bine yakın Kovid-19 vakası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.01.2022
ABONE OL
Son dakika: Fransa’da 24 saatte 250 bine yakın Kovid-19 vakası

Son dakika haberleri... Avrupa'nın en büyük ülkelerinden Fransa'da Kovid-19'la mücadele devam ediyor. Kovid-19 salgınında son 24 saatte 249 bin 448 vaka kaydedildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 127 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 130 bin 583'e çıktı.

Ülkede son 7 günde ortalama günlük vaka sayısı 337 bin 949'a, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 33,3'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 641'i yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 536 kişinin tedavisine devam ediliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA