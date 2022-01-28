Tüm dünyanın ilgisini çekti! Adını Hz. Nuh'un dedesinden alıyor: İşte yaşayan en yaşlı balık
Dünyanın yaşayan en yaşlı akvaryum balığı olduğuna inanılan Metuşelah, büyük merak uyandırdı. Taze incir yemeyi seven, karın ağrısı çeken 90 yaşındaki balık, 1938 yılından beri ABD'de yaşıyor.
Bilim insanları, 90 yaşındaki Metuşelah'ın dünyanın en yaşlı akvaryum balığı olduğuna inanıyor.
İsmini Hz. Nuh'un 969 yıl yaşadığı söylenen dedesi Metuşelah'tan alıyor.
Bununla birlikte, Avustralya akciğer balığı olan Metuşelah, ABD'de yer alan San Fransico Müzesi'nde yaşıyor.
Yetkililer, balığın Avustralya'dan ABD'ye 1938 yılında getirildiğini söyledi. Bu dönemde Metuşelah'ın 5 veya 6 yaşında olduğu düşünülüyordu. Dolasıyla şimdi 90 yaşında olduğu tahmin ediliyor.
Müzenin yöneticilerinden Charles Delbeek, "Gerçekten çok eski, antik balıklar. Solungaçlarının yanı sıra akciğerleri de var. Bu sebeple balıklar ve sürüngenler arasında bir tür oldukları düşünülüyor" diye konuştu.
AVUSTRALYA'YA YÜZGECİNDEN BİR PARÇA GÖNDERİLECEK
Diğer taraftan Metuşelah'ın uzunluğu 1,22 metreyi buluyor.18 kilo ağırlığındaki balık, en çok taze incir yemeyi seviyor. Ayrıca, bakıcıları onun dişi olduğunu tahmin ediyor.
Cinsiyetinin ve yaşının tam olarak belirlenebilmesi için yüzgecinden bir parçanın Avustralya'ya gönderilmesi planlanıyor.
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