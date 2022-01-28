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Son dakika: Uluslararası Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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Son dakika: Uluslararası Bağdat Havalimanı’na füzeli saldırı

Son dakika haberleri... Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına 6 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi. Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda ABD askeri üssü de bulunuyor.

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