Fransız dergisinden özel dosya! Türkiye'nin Afrika hamlesini dünyaya böyle duyurdular
Afrika'ya özel yayımlarıyla bilinen Fransız "Jeune Afrique" dergisi, Aralık 2021 sayısında 13 sayfalık Türkiye özel dosyası yayımladı. "Türkiye, Afrika Boynuzu'ndan kıtanın batısına doğru ilerliyor" ifadelerinin kullanıldığı haberde, Türkiye'nin Batı Afrika ülkeleriyle ilişkilerine değinildi.
Josephine Dedet imzalı "Başarı hikayesi 3. perde" başlıklı dosyanın ilk sayfasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2021'de Togo'ya yaptığı ziyarette Togo, Burkina Faso ve Liberya Cumhurbaşkanlarıyla sohbet esnasında çekilmiş fotoğrafı yer aldı.
Dosyanın ilk haberinde "Başarı hikayesi 3. perde" temelinde pragmatist Türk diplomasinin bulunduğu ve Türkiye'nin kıtada artan büyükelçilik sayısı ve Türk Hava Yollarının kıtada 60 ülkeye sefer yaptığı hatırlatıldı.
Haberde, Türkiye'nin yumuşak gücüyle de kıtada adından söz ettirdiğine dikkat çekilerek, Yunus Emre Enstitüsünün Afrika'da 8 merkezinin bulunduğu, Maarif Okullarının da 17 bin 500 öğrenciye eğitim verdiği vurgulandı.
"Teşkilat" başta olmak üzere Türk dizilerinin de kıtada çokça izlendiği belirtildi.
"TÜRKİYE AFRİKA BOYNUZU'NDAN KITANIN BATISINA İLERLİYOR"
Haberde, Türkiye'nin Afrika'da savunma sanayi alanındaki atılımlarından da bahsedilerek, Ağustos 2021'de İstanbul'da düzenlenen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na birçok Afrikalı bakanın geldiği de anımsatıldı.
"Türkiye, Afrika Boynuzu'ndan kıtanın batısına doğru ilerliyor" ifadelerinin kullanıldığı haberde, Türkiye'nin Batı Afrika ülkeleriyle ilişkilerine değinildi.
"Nüfuzlu 15 kadın" başlıklı bir diğer haberde de Türkiye'nin Afrika'daki kadın büyükelçilerinden bahsedilerek, Afrika'daki Türk kadın büyükelçi sayısının ABD ve Fransa'nın bölgedeki kadın büyükelçi sayısından fazla olduğuna dikkat çekildi.
"TÜM YÖNLERİYLE GENİŞLEME"
"Tüm yönleriyle genişleme" başlıklı bir diğer haberde de İstanbul'da Ekim 2021'de düzenlenen Türkiye Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'ndan detaylar paylaşıldı.
Haberde, Başkan Erdoğan'ın 2005'te Etiyopya'ya düzenlediği ziyarette bu ülkede 3 Türk şirketinin bulunduğunun, bugün bu rakamın 225'e çıktığının altı çizildi.
Türkiye'nin ihracatının yüzde 10'nunun Afrika'ya yapıldığı kaydedilen haberde, özellikle Batı Afrika ülkeleriyle ticaret hacminin son yıllarda ivme kazandığı ortaya konuldu.
Türkiye dosyasının son haberinde de Kültür ve Turizm Bakan Yarımcısı ve eski TİKA Başkanı Serdar Çam ile yapılan mülakata yer verildi.
Haberde TİKA'nın kıtadaki 22 ofisi vasıtasıyla Afrika ülkelerine ihtiyaçları doğrultusunda yardım götürüldüğü belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PYBS burslar ne zaman yatacak? 2022 Şubat İOKBS bursu ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?
- Yalnız Kurt dizisi uyarlama mı, gerçek mi? Yalnız Kurt dizisi nerede çekildi?
- Yalnız Kurt Esra kimdir? Yalnız Kurt Esra Damla Colbay kimdir, kaç yaşında?
- Galatasaray Tuzlaspor maç özeti! GS 2-6 Tuzla maç özeti golleri önemli anları!
- Tarih bunları da gördü! Havuza asit döküp işkence yaptılar! Dehşete düşüren fotoğraf...
- A Milli Takım maçı bu hafta var mı? 2022 Portekiz Türkiye maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
- Kırmızı Oda 'Delikanlı Sadi' ile geri dönüyor! Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda 58. yeni bölüm tarihi!
- Yalnız Kurt Altay kimdir? Yalnız Kurt Altay Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında?
- Tarih açıklandı mı? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak?
- Yalnız Kurt Kumandan kimdir? Yalnız Kurt Kumandan Cihan Ünal kim?
- Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar? 2022 Ocak-Haziran döneminde bedelli askerliğe başvuranlar ne kadar ödeyecek?
- MTV 1. taksit ödemesi ne zaman bitecek? 2022 MTV taksit ödeme son tarih ne zaman?