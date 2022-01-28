Fransız dergisinden özel dosya! Türkiye’nin Afrika hamlesini dünyaya böyle duyurdular

"TÜM YÖNLERİYLE GENİŞLEME"

"Tüm yönleriyle genişleme" başlıklı bir diğer haberde de İstanbul'da Ekim 2021'de düzenlenen Türkiye Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'ndan detaylar paylaşıldı.

Haberde, Başkan Erdoğan'ın 2005'te Etiyopya'ya düzenlediği ziyarette bu ülkede 3 Türk şirketinin bulunduğunun, bugün bu rakamın 225'e çıktığının altı çizildi.