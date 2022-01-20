Afrika'da yükselen değer Türkiye! İngiltere'den dikkat çeken analiz! Fransa gücünü yitiriyor
Türkiye'nin Afrika kıtasında artan etkisi Fransa'yı üst üste hata yapmaya zorladı. Londra merkezli Middle East Eye haber sitesinde yer alan analizde Macron yönetimindeki ülkenin bölgede giderek etkisini kaybettiği yazıldı. Analizde "Fransa, 2011'e göre daha az karta sahip ve Türkiye ile Rusya'nın artan etkisini göz ardı edemez" denildi.
Geçmişte Afrika kıta üzerindeki sömürgeci yaklaşımıyla bilinen Fransa, kıtadaki etkisini gün geçtikçe yitiriyor. Londra merkezli Middle East Eye haber sitesinde yer alan analizde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, eski sömürge olan ülkelerde etkisini kaybettiği sonucuna varabileceğine dikkat çekildi.
AFRİKA'DA GÜCÜNÜ YİTİRİYOR
Fransa'nın Libya ve Mali'deki politikasının çözüldüğü ve bölgedeki kilit bir askeri oyuncu olan Cezayir ile ilişkileri yanlış ele aldığı vurgulandı.
"MODALARI GEÇTİ"
Türkiye, Çin ve Rusya gibi ülkelerin ise Afrika'da aktif olarak ekonomik, ticari ve güvenlik temelinde politikalar izlediği belirtilerek, "Kısacası, Fransız diplomatik algoritmalarının modası geçmiş durumda." denildi.
DARBECİ HAFTER İKTİDAR OLMADI
Libya'da Fransa'nın Hafter'i iktidara getirme planının başarısız olmasının, "Avrupa'nın güvenilirliğini ve çatışmadaki etkisini zedelediği", Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne alan açıldığı ifade edildi.
OSMANLI'YI 'SÖMÜRGECİLİKLE' SUÇLAMAYA ÇALIŞTI
Analizin devamında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un geçmişte Osmanlı Devleti'nin Cezayir'deki hakimiyetini "sömürge" olarak tanımladığı anımsatıldı ve şu ifadelere yer verildi:
"MACRON CEZAYİR'İ KIZDIRDI"
"Aslında, Osmanlı varlığı, İspanyol işgali sırasında Cezayir'in yerel nüfusunun talebi üzerine geldi. Macron'un tarihi yeniden yazması, hem Cezayir Cumhurbaşkanı'nı (Abdülmecid Tebbun) hem de muhalefetteki isimleri kızdırdı ve Cezayir'in çekişen siyasi gruplarını birleştirdi."
"TÜRKİYE'NİN ETKİSİNİ GÖZ ARDI EDEMEZ"
Kuzey Afrika'da Fransız algoritmalarının 21'inci yüzyıla her zamankinden daha fazla uyum sağlaması gerektiği aktarılarak, ancak sömürgeciliğin ardından bu durumun pek de kolay olmadığına vurgu yapılarak, "Fransa, 2011'e göre daha az karta sahip ve Türkiye ile Rusya'nın artan etkisini göz ardı edemez." denildi.
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