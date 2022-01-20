Afrika’da yükselen değer Türkiye! İngiltere’den dikkat çeken analiz! Fransa gücünü yitiriyor

"MACRON CEZAYİR'İ KIZDIRDI"

"Aslında, Osmanlı varlığı, İspanyol işgali sırasında Cezayir'in yerel nüfusunun talebi üzerine geldi. Macron'un tarihi yeniden yazması, hem Cezayir Cumhurbaşkanı'nı (Abdülmecid Tebbun) hem de muhalefetteki isimleri kızdırdı ve Cezayir'in çekişen siyasi gruplarını birleştirdi."

"TÜRKİYE'NİN ETKİSİNİ GÖZ ARDI EDEMEZ"

Kuzey Afrika'da Fransız algoritmalarının 21'inci yüzyıla her zamankinden daha fazla uyum sağlaması gerektiği aktarılarak, ancak sömürgeciliğin ardından bu durumun pek de kolay olmadığına vurgu yapılarak, "Fransa, 2011'e göre daha az karta sahip ve Türkiye ile Rusya'nın artan etkisini göz ardı edemez." denildi.