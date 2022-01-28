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BM'den DEAŞ'ın Haseke'deki hapishane saldırısına ilişkin flaş uyarı: Görmezden gelinemez

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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BM’den DEAŞ’ın Haseke’deki hapishane saldırısına ilişkin flaş uyarı: Görmezden gelinemez

Birleşmiş Milletler (BM), DEAŞ'ın Suriye'de Haseke'deki hapishane saldırısının ardından terör örgütünün büyüdüğü ve tehdidin görmezden gelinemeyeceği uyarısında bulundu.

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