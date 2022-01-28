Asker cenazesi dendi! Tabuttan çıkanlar şoke etti
ABD'nin Texas eyaletinde bir Amerikalı, "asker cenazesi" diye tabutun içinde sakladıklarını sınırdan kaçak geçirmek isterken yakayı ele verdi. Yalan beyanda bulunduğunu itiraf eden Amerikalı her şeyi anlattı. Hayrete düşüren olayda sınır güvenlik güçlerinin, konu olan tabutun Amerikan askeri cenazelerine uygulanan protokole aykırı olduğunu görüp açtırması üzerine gördükleri karşısında şoke oldu.
Texas Güney Bölgesi Savcılık Ofisi'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, ABD vatandaşı Zachary Taylor Blood, içinde Amerikalı asker olduğunu söylediği tabutta 2 Meksikalı düzensiz göçmeni ülkeye alma suçundan yargılandığı davada suçunu tek tek itiraf etti.
YAKAYI BÖYLE ELE VERDİ
26 Ekim 2021'de modifiye edilmiş bir minibüsle Texas sınırı yakınlarındaki bir kontrol noktasında durdurulan Blood'un, devriye ekibinin dikkati üzerine yakayı ele verdiği belirtildi.
TABUTU AÇTIRINCA İKİ MEKSİKALI İLE YÜZ YÜZE GELDİLER
Asker emeklisi olduğu söylenen sınır güvenlik görevlilerinin, kenarları küflenmiş ve üzerine bir bantla Amerikan bayrağı yapıştırılmış tabutu, Amerikan askeri cenazelerine uygulanan protokole aykırı olduğunu fark ederek açtırınca, içinde havasız kalmış iki Meksikalı ile yüz yüze geldi.
Savcılık ofisinin internet sitesinde tabutta bulunan düzensiz göçmenlerden birinin, kendilerini Texas'ın San Antonia bölgesine götürmesi için minibüs şoförüne para ödediklerini itiraf ettiği bilgisi paylaşıldı.
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