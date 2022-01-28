Asker cenazesi dendi! Tabuttan çıkanlar şoke etti

TABUTU AÇTIRINCA İKİ MEKSİKALI İLE YÜZ YÜZE GELDİLER

Asker emeklisi olduğu söylenen sınır güvenlik görevlilerinin, kenarları küflenmiş ve üzerine bir bantla Amerikan bayrağı yapıştırılmış tabutu, Amerikan askeri cenazelerine uygulanan protokole aykırı olduğunu fark ederek açtırınca, içinde havasız kalmış iki Meksikalı ile yüz yüze geldi.