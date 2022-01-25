ABD'den Sedef Kabaş hakkında skandal son dakika açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından tutuklanan Gazeteci Sedef Kabaş hakkında bir açıklama yapıldı. Açıklamada ''Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasından dolayı üzgünüz. İfade özgürlüğü evrenseldir ve bazıları tarafından tartışmalı ya da rahatsız edici olduğu düşünülen sözleri içerse de ifade özgürlüğünün korunması demokrasileri güçlendirir.'' ifadelerine yer verildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ''Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasından dolayı üzgünüz. İfade özgürlüğü evrenseldir ve bazıları tarafından tartışmalı ya da rahatsız edici olduğu düşünülen sözleri içerse de ifade özgürlüğünün korunması demokrasileri güçlendirir.'' ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1'deki "Demokrasi Arenası" programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklamıştı.
NE DEMİŞTİ?
Kabaş, kanaldaki programda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur. Yani tam tersini ifade eder."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, kaç yaşında? Survivor Ayşıl ne zaman yarıştı? İşte Instagram hesabı...
- Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 25 Ocak'ta Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo yarın çalışacak mı? İşte kargoların çalışma saatleri...
- Bankalar yarın açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Salı bankalar açılacak mı, tatil mi olacak? İşte bankaların çalışma saatleri...
- Kreşler yarın tatil mi? 25 Ocak anaokulu ve kreşler tatil mi edildi? Valilik son dakika açıkladı...
- Yarın kamu çalışanları izinli mi? 25 Ocak Salı kamu çalışanları izinli mi? Son dakika açıklamalar...
- İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul'da kar yağışı ne zaman duracak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
- Kar yağışında gök gürültüsü olur mu? Kar yağınca şimşek çakar mı? İstanbul'da kar yağışı...
- Minimum ödeme tutarı 2500 liraya çıkacak! Emekli maaşlarında 1000 TL artış! SSK, Bağkur, 4C'lilere ek zam...
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı? Gübre, mazot, yem...
- Emekliye ek gösterge zammı ufukta! Maaşlarda en az 1.157 TL artış olacak! Maaş, ikramiye ve emekli aylıkları...
- Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Nescafe 4. dönem sonuçları bellli oldu mu?
- Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazında hangi dua ve sureler okunur? Cenaze namazı farz mı?