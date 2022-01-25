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ABD'den Sedef Kabaş hakkında skandal son dakika açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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ABD’den Sedef Kabaş hakkında skandal son dakika açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından tutuklanan Gazeteci Sedef Kabaş hakkında bir açıklama yapıldı. Açıklamada ''Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasından dolayı üzgünüz. İfade özgürlüğü evrenseldir ve bazıları tarafından tartışmalı ya da rahatsız edici olduğu düşünülen sözleri içerse de ifade özgürlüğünün korunması demokrasileri güçlendirir.'' ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ''Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasından dolayı üzgünüz. İfade özgürlüğü evrenseldir ve bazıları tarafından tartışmalı ya da rahatsız edici olduğu düşünülen sözleri içerse de ifade özgürlüğünün korunması demokrasileri güçlendirir.'' ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1'deki "Demokrasi Arenası" programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklamıştı.

NE DEMİŞTİ?

Kabaş, kanaldaki programda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur. Yani tam tersini ifade eder."

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