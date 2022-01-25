ABD’den Sedef Kabaş hakkında skandal son dakika açıklaması

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1'deki "Demokrasi Arenası" programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklamıştı.

NE DEMİŞTİ?

Kabaş, kanaldaki programda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur. Yani tam tersini ifade eder."