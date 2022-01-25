Güney Kore'den flaş füze açıklaması! Kuzey Kore 1 ayda...
Kuzey Kore füze denemelerine hız verdi. Güney Koreli askeri yetkililer tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin son 1 ayda 5. kez füze denemesi yaptığı belirtildi.
Güney Koreli askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin iki seyir füzesi test ettiğini ve testlerin son bir ayda yapılan 5'inci füze denemesi olduğunu bildirdi.
İsminin açıklanmasını istemeyen askeri yetkili, Güney Koreli ve ABD'li istihbarat yetkililerinin füze testlerini incelediklerini belirtti.
Testlerin iç bölgede yapıldığını aktaran isminin açıklanmasını istemeyen başka bir askeri yetkili ise testin yapıldığı bölgeye dair detay paylaşmadı.
Seul'deki Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesinden Profesör Kim Dong-yub, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle diplomasisi sırasında askıya aldığı nükleer füze denemelerine devam edeceğini 20 Ocak'ta duyuran Kuzey Kore'nin yaptığı son testlerin, ilk olarak eylülde test edilen uzun menzilli füzelerin takip testleri olabileceğini söyledi.
KUZEY KORE'NİN FÜZE DENEMELERİ
Kuzey Kore, 5 Ocak'ta "hipersonik füzeyi başarıyla denediğini" açıklamıştı.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), 12 Ocak'ta ülkede yeni bir hipersonik füze denemesinin başarıyla gerçekleştiğini duyurmuştu.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede, 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füze test edilmişti.
Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin "balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını" duyurmuştu. İki ülke, füzenin havada sesten 10 kat daha hızlı hareket ettiğini bildirmişti.
ABD yönetimi, 12 Ocak'ta Kuzey Kore'nin silah ve füze programına ekipman sağlayan 6 Kuzey Koreli, bir Rus ve Rusya merkezli bir firmayı yaptırım listesine aldığını bildirmişti.
Kuzey Kore, ABD'nin kararına tepki göstermiş, yaptırım kararlarının ardından tren üzerinden balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
Kuzey Kore, 17 Ocak'ta gerçekleştirilen denemelerinin "taktik güdümlü füzeleri" olduğunu açıklamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- THY son dakika: İstanbul uçuşlar ne zaman başlayacak? 25 Ocak İstanbul Havalimanı uçak seferleri saat kaçta açılacak?
- 25 Ocak memur ve emekli maaş farkları yattı mı? 14 günlük maaş zam farkı ne zaman yatacak? İşte tarihi...
- Bugün hangi yollar açık, kapalı? Hangi yollar trafiğe kapalı? Karayolları Genel Müdürlüğü kapalı yollar listesi!
- Bugün metro, marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul'da metro ve metrobüs bugün çalışacak mı?
- Maaş zam farkı için açıklamalar: Emekli dul yetim maaş farkları ne zaman yatacak? 25 Ocak memur, Bağkur maaş farkları yattı mı?
- Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, kaç yaşında? Survivor Ayşıl ne zaman yarıştı? İşte Instagram hesabı...
- Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 25 Ocak'ta Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo yarın çalışacak mı? İşte kargoların çalışma saatleri...
- Bankalar yarın açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Salı bankalar açılacak mı, tatil mi olacak? İşte bankaların çalışma saatleri...
- Kreşler yarın tatil mi? 25 Ocak anaokulu ve kreşler tatil mi edildi? Valilik son dakika açıkladı...
- Yarın kamu çalışanları izinli mi? 25 Ocak Salı kamu çalışanları izinli mi? Son dakika açıklamalar...
- İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul'da kar yağışı ne zaman duracak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
- Kar yağışında gök gürültüsü olur mu? Kar yağınca şimşek çakar mı? İstanbul'da kar yağışı...