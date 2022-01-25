NATO, Rusya’ya bu hafta karşılık verecek!

Stoltenberg, NATO'nun silahların kontrolü, silahsızlanma, askeri faaliyetlerde şeffaflık, riskleri düşürme mekanizması ve Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili diğer konuları konuşmaya hazır olduklarını belirtti.

"Rusya'nın endişelerini dinlemeye hazırız." ifadesini kullanan Stoltenberg, Ukrayna-Rusya krizine çözüm için "halen diplomatik bir yol bulunduğunu" vurguladı. Stoltenberg, bunun için Rusya'nın gerginliği düşürmesi ve NATO ile iyi niyet içinde görüşmeye hazır olması gerektiğini kaydetti.

Stoltenberg, "NATO Ukrayna'ya muharip birlikler konuşlandırmayacak. Ancak hazır olduğumuzdan ve özellikle ittifakın doğusundaki tüm müttefikleri savunma taahhüdümüzle ilgili yanlış anlaşılma bulunmadığından emin olmalıyız." ifadesini kullandı.

RUSYA'NIN GÜVENLİK GARANTİLERİ TEKLİFLERİ

Rus ordusunun, Ukrayna sınırında son aylarda yaptığı askeri tahkimat sonrası NATO ile Rusya arasında gerginlik artmış, ilişkiler Soğuk Savaş sonrası en düşük seviyeye gerilemişti. Rusya, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunacağı iddiasını reddetmişti.

Rusya, ABD ve NATO'ya aralık ayında ilettiği güvenlik garantileri konulu anlaşma tekliflerinde, NATO'nun genişlemesinden vazgeçilmesine dair taahhüt istemişti.