El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele paylaştı: Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye ziyaretine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel insanların güzel ülkesi" ifadelerini kullandı. Bukele'nin Mustafa Kemal Atatürk ve Osmanlı İmparatorluğu sözleri de gururlandırdı.
Geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret eden El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından ziyaretine dair görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.
"MUTLU ETTİ HEM DE GURURLANDIRDI"
Bukele videoyu paylaştığı mesajında, "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu'nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı" ifadelerini kullandı.
BUKELE'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ
El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Türkiye'ye 19-21 Ocak'ta resmi ziyarette bulunmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.
Anıtkabir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Ankara Üniversitesini de ziyaret eden Bukele'ye "Dostluk Payesi Beratı" verilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 FED faiz kararı açıklandı mı? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler FED faiz kararında...
- Bedelli askerlik yerleri sorgulama: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MEB ile Şubat ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM açıklama takvimi...
- Elini çabuk tutan fırsattan yararlanacak! Şubat ayı projeleri görücüye çıktı! TOKİ 720 lira taksitle 2+1 3+1 daireler...
- Kamuda idari izin hangi illerde? 26 Ocak Çarşamba kamu çalışanlarına tatil mi? Valilikler peş peşe açıkladı
- Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman bitiyor? Sözleşmeli öğretmenlik 15 bin atama tercihleri bitti mi?
- AVM kapanış saati kaç oldu? 25 Ocak AVM'ler saat kaçta kapanıyor? İstanbul AVM çalışma saatleri açıklaması
- Emekli ve memur maaşları için kritik açıklama! 1.150 lira ile 37 bin lira arasında zam! Emekli aylıkları, ikramiyeler ve 3600 ek gösterge...
- İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji son dakika açıkladı! 2022 İstanbul hava durumu açıklamaları
- Emekliler bayram edecek! Bankalar peş peşe açıkladı! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar?
- Survivor All Star'da Adem, Aycan ve Sema neden yok? Survivor Aycan, Adem, Sema diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Nescafe çekiliş sonuçları isim listesi 2022: Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? 4. dönem Nescafe çekiliş...