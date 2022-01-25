El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele paylaştı: Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi





"MUTLU ETTİ HEM DE GURURLANDIRDI"

Bukele videoyu paylaştığı mesajında, "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu'nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı" ifadelerini kullandı.