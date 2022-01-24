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Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.01.2022
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Nijerya’dan yola çıkan LNG gemisi Türkiye’ye ulaştı

Vivirt City adlı sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi Türkiye'ye geldi. Toplam 174 bin 96 metreküp kapasiteli Liberya bayraklı gemi, 2021'de inşa edilmişti. Gemi Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'ne ulaştı.

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