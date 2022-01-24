Son dakika: KKTC’de erken seçimi kazanan parti belli oldu

Mecliste DP'den Serdar Denktaş ve Koral Çağman, HP'den Tolga Atakan, UBP'den Hüseyin Özgürgün, Ersan Saner, Önder Sennaroğlu, Menteş Gündüz, CTP'den Özdil Nami ve bağımsızlardan Hasan Topal bu seçimde aday olmadı.

Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen tüm siyasi partiler, 11 Kasım 2021'de, erken genel seçimin 23 Ocak'ta yapılması için ortak karar almıştı.