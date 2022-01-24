Son dakika: KKTC'de erken seçimi kazanan parti belli oldu
Son dakika... KKTC Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, erken seçim yarışını partisinin önde tamamladığını ve koalisyon hükümeti için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.
KKTC Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, erken seçim yarışını partisinin önde tamamladığını ve koalisyon hükümeti için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.
(Fotoğrafta Faiz Sucuoğlu)
SEÇİMDE 403 MİLLETVEKİLİ ADAYI YARIŞTI
Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için 8 siyasi parti ve 3'ü bağımsız 403 milletvekili adayı yarıştı.
Seçime Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) katıldı.
Mevcut durumda Mecliste UBP'den 20, CTP'den 12, HP'den 6, DP'den ve TDP'den 3, YDP'den 1 ve bağımsız 4 olmak üzere 49 milletvekili bulunuyor. Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde milletvekili sayısı 49'a düşmüştü.
Meclis'teki 49 vekilden 40'ı seçimde yeniden adaylığını koymuştu.
Mecliste DP'den Serdar Denktaş ve Koral Çağman, HP'den Tolga Atakan, UBP'den Hüseyin Özgürgün, Ersan Saner, Önder Sennaroğlu, Menteş Gündüz, CTP'den Özdil Nami ve bağımsızlardan Hasan Topal bu seçimde aday olmadı.
Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen tüm siyasi partiler, 11 Kasım 2021'de, erken genel seçimin 23 Ocak'ta yapılması için ortak karar almıştı.
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