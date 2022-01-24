Son dakika: NATO’dan Ukrayna-Rusya krizi hakkında açıklama

ABD vatandaşlarına, bu karara "sakin" yaklaşmaları çağrısının yapıldığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığının kararı, Amerikan büyükelçiliğindeki tüm çalışanların Ukrayna'dan ayrılacağı anlamına gelmiyor. Büyükelçilik çalışmaya devam edecek. Diplomatik misyon temsilcileri, istediğinde ülkeden ayrılma imkanına sahip, ancak bu zorunlu değil." ifadesi kullanıldı.