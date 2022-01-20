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Haberler Dünya Haberleri AB, ABD, NATO ve AGİT arasında Rusya-Ukrayna krizi ele alındı

AB, ABD, NATO ve AGİT arasında Rusya-Ukrayna krizi ele alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.01.2022
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AB, ABD, NATO ve AGİT arasında Rusya-Ukrayna krizi ele alındı

Avrupa Birliği (AB), ABD, NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dönem başkanlığı arasında Rusya'nın Ukrayna sınırındaki tahkimatı ve Avrupa güvenliği konusunda ilk kez dörtlü koordinasyon görüşmesi yapıldı.

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