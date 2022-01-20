El Salvador’dan Bitcoin hamlesi! Ekonomiyi canlandıracak

BITCOIN'DEKİ DÜŞÜŞ EL SALVADOR'U DA ETKİLİYOR

Bukele'nin Twitter paylaşımlarına dayanarak El Salvador'un en az 1.391 Bitcoin satın almış olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu alımların ortalama 51 bin 56 dolar olduğu ve Orta Amerika ülkesine toplamda yaklaşık 71 milyon dolara mal olduğu hesaplanıyor.

Bitcoin'in son dönemde değer kaybederek 41 bin dolara seviyelerine inmesiyle El Salvador'un da kripto para yatırımında zararda olduğu belirtiliyor.