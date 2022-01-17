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İngiltere'den SON DAKİKA Ukrayna kararı! Savunma silahları vereceğiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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İngiltere’den SON DAKİKA Ukrayna kararı! Savunma silahları vereceğiz

Son dakika haberleri... Rusya-Ukrayna krizinde yeni bir kart daha açıldı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus işgaline karşı Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı ve askeri eğitim vereceklerini söyledi.

SON DAKİKA: Wallace, parlamentoda yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırındaki Rus gücünün büyüklüğü konusunda "gerçek bir endişe" bulunduğunu belirtti.

Rusya'nın hazırlık seviyesinin en iyi ihtimalle istikrarsızlaştırıcı bir atmosfere, en kötü ihtimalle de bir çatışmaya yol açabileceği konusunda uyarıda bulunan Wallace, Moskova'nın "giderek artan tehditkar davranışları ışığında" Ukrayna'ya yeni destekler verileceğini ifade etti.

SİLAH VE EĞİTİM KARARI

Wallace, "Ukrayna'ya hafif anti-tank savunma silah sistemleri tedarik etme kararı aldık. Az sayıda İngiliz personeli, İngiltere'ye dönmeden önce Orbital Operasyonu kapsamında kısa bir süre için erken aşama eğitimi verecek." dedi.

"RUSYA İÇİN TEHDİT OLUŞTURMUYORLAR" MESAJI

Ukrayna'nın kendi sınırlarını savunma konusunda her türlü hakka sahip olduğunu ve bu yeni yardım paketinin bunu yapma kabiliyetini daha da artıracağını söyleyen Wallace, "Açık konuşmak gerekirse, bu destek, kısa menzilli ve açıkça savunma amaçlı silahları kapsıyor. Bunlar stratejik silahlar değiller ve Rusya için tehdit oluşturmuyorlar, meşru müdafaa için kullanılacaklar." diye konuştu.

YAPTIRIM TEHDİDİ

İngiliz Savunma Bakanı, Rusya'nın Ukrayna'da herhangi bir "istikrarı bozucu eylem" gerçekleştirmesi durumunda, "yürürlüğe girmeye hazır bir uluslararası yaptırım paketi" olduğunu vurguladı.

Herhangi bir ihlalin bir "işgal" olarak görüleceğini kaydeden Wallace, "Bunun, her iki tarafta da büyük bir can kaybına yol açabileceğinden korkuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"DİPLOMASİ" VURGUSU

Moskova ile mevcut ilişkilerin zorlu olduğunu kaydeden Wallace, arzu ettikleri ilişkinin böyle olmadığını belirterek, "Hala diplomasinin galip geleceği konusundaki umudumu koruyorum. Diplomasi ve diyaloğu mu yoksa çatışma ve bunun sonuçları mı seçeceği Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'e kalmış." diye konuştu.

İngiliz Savunma Bakanı, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'yu "karşılıklı güvenlik endişeleriyle ilgili sorunları tartışmak" için Londra'ya davet etti.

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