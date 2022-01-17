İngiltere’den SON DAKİKA Ukrayna kararı! Savunma silahları vereceğiz

"RUSYA İÇİN TEHDİT OLUŞTURMUYORLAR" MESAJI

Ukrayna'nın kendi sınırlarını savunma konusunda her türlü hakka sahip olduğunu ve bu yeni yardım paketinin bunu yapma kabiliyetini daha da artıracağını söyleyen Wallace, "Açık konuşmak gerekirse, bu destek, kısa menzilli ve açıkça savunma amaçlı silahları kapsıyor. Bunlar stratejik silahlar değiller ve Rusya için tehdit oluşturmuyorlar, meşru müdafaa için kullanılacaklar." diye konuştu.