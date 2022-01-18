18 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya, İran ve Çin'den ortak tatbikat

Rusya, İran ve Çin'den ortak tatbikat

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
ABONE OL
Rusya, İran ve Çin’den ortak tatbikat

Rusya, İran ve Çin'in Basra Körfezi civarında ortak deniz tatbikatı yapacağı bildirildi. Rus ordusuna ait Pasifik Filosundan yapılan açıklamaya göre, güdümlü füze kruvazörü "Varyag", denizaltı karşıtı gemisi "Admiral Tributs" ve deniz tankeri "Boris Butoma"dan oluşan müfreze İran'ın Çabahar Limanı'na demir attı.

Rusya, İran ve Çin'in Basra Körfezi civarında ortak deniz tatbikatı yapacağı bildirildi.

Açıklamada, "Rus donanmasının resmi heyeti, Rusya, İran ve Çin savaş gemilerinin ortak deniz tatbikatlarının düzenlenmesi konusunda planlanan konferansa katılacak." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, kasım ayında Rus basınına yaptığı açıklamada, Rusya, İran ve Çin'in 2022'nin başında ortak askeri deniz tatbikatı yapacağını bildirmişti.

RUS DONANMASI İRAN'DA

Rus ordusuna ait Pasifik Filosundan yapılan açıklamaya göre, güdümlü füze kruvazörü "Varyag", denizaltı karşıtı gemisi "Admiral Tributs" ve deniz tankeri "Boris Butoma"dan oluşan müfreze İran'ın Çabahar Limanı'na demir attı.

Ukrayna’dan Rusya’ya yanıt UKRAYNA'DAN RUSYA'YA YANIT
Rusya’nın hamlesi mi? Kork ve en kötüsünü bekle RUSYA'NIN HAMLESİ Mİ? "KORK VE EN KÖTÜSÜNÜ BEKLE"
Rusya’nın hamlesi mi? Kork ve en kötüsünü bekle

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA