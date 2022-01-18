18 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Gürcistan'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti

Gürcistan'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2022
ABONE OL
Gürcistan’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti

Gürcistan'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 1 milyonu aştı. Son bir günde 31 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı da 14 bin 512'ye çıktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA